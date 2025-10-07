Sampdoria

Esclusiva Sampdoria, i documenti della vendita. Albisetti: "Ecco quanti soldi sono stati messi nella società"

di Maurizio Michieli

La documentazione del Bridge Loan (Prestito Ponte) di Banca Sistema con cui nel maggio del 2023 venne portata a termine l'acquisizione della Sampdoria da parte di Radrizzani e Manfredi sono stati mostrati in esclusiva al Derby del Lunedì in onda su Telenord. Durante la trasmissione Roberto Albisetti (consulente finanziario, docente di economia, ex funzionario della Banca Mondiale a Washington e collaboratore di Mario Draghi in Sace a Roma) ha anche rivelato, avendo analizzato dettagliatamente i bilanci ufficiali, quanti soldi (tra capitale e prestiti) sono stati immessi nella società blucerchiata dalla nuova proprietà.

Ecco l'intervento integrale.



