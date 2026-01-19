Esclusiva, Federica Brignone torna in gara e confessa: "Non vedo l'ora di rimangiare il pesto"

Federica Brignone torna in gara e martedì sarà al via del gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz (Bolzano) che sulla pista Erta la vedrà al cancelletto di partenza insieme ad altre otto azzurre, Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Ambra Pomarè, Alice Pazzaglia e Anna Trockert.

Per la valdostana di padre savonese detentrice della Coppa del Mondo generale si tratta del rientro in gara 292 giorni dal terribile infortunio occorsole lo scorso 3 aprile sull’Alpe Lusia, in Val di Fassa.

La trentacinquenne di La Salle, investita del ruolo di portabandiera azzurra insieme a Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Arianna Fontana, nella cerimonia di apertura dei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha incontrato stamane a San Vigilio di Marebbe (Bolzano) la stampa per raccontare le proprie sensazioni alla viglia del ritorno in gara.

"Non vedo l'ora di rimangiare il pesto", ha raccontato ai microfoni di Telenord.

