Esclusiva, Casarin a Telenord: "In area di rigore deve tornare a comandare la volontarietà"

"Basta rigorini, in area di rigore deve tornare a comandare la volontarietà. La certezze delle immagini non esiste, quello che succede in campo è importante. Questo incremento di numero di tiri dal dischetto è connesso alla volontà di aumentare i gol, ma la comprensione di certe dinamiche può avvenire soltanto attraverso la percezione di quello che ha visto l'arbitro, non il varista".

Lo ha detto in esclusiva a Il Derby del Lunedì, in onda su Telenord, Paolo Casarin, ex arbitro internazionale e designatore, prendendo spunto da quanto accaduto in Bologna-Genoa con il penalty concesso per il tocco di braccio di Carboni.

