Erzelli, pubblicata la manifestazione d’interesse per il nuovo ospedale
di R.S.
1 min, 47 sec
Bucci: "In base alle risposte che riceveremo potremo avviare la fase di negoziazione e individuare il progetto migliore"
Altre notizie
Disabilità, l’assessore alla sanità Nicolò: “Da Regione un milione e 700 mila euro per una richiesta crescente”
06/06/2026
di Gilberto Volpara
Placca aterosclerotica, cuore e non solo: focus sulle novità in cardiologia con il professor Italo Porto
05/06/2026
di Maurizio Michieli
Bambini guariti dal cancro: a Genova 300 specialisti a confronto per capire cosa resta dopo
03/06/2026
di Redazione