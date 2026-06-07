Erzelli, pubblicata la manifestazione d’interesse per il nuovo ospedale

Prende forma il progetto del nuovo ospedale degli Erzelli. È stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta agli operatori del mercato per la progettazione e la realizzazione della futura struttura sanitaria, con termine per la presentazione delle proposte fissato al 4 agosto.

L’iniziativa punta a verificare l’interesse dei soggetti privati verso un’opera strategica per la sanità ligure, per la quale la Regione ha già approvato il Documento delle alternative di fattibilità progettuale (Docfap) e il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip).

Il nuovo ospedale disporrà di circa 400 posti letto e sarà un Irccs dedicato alle terapie personalizzate, integrato con il Centro Nazionale di Medicina Computazionale. La gestione sanitaria resterà interamente pubblica, mentre ai privati sarà affidata la gestione dei servizi tecnici, strutturali e impiantistici dell’edificio.

"La pubblicazione della manifestazione di interesse rappresenta un passaggio fondamentale per raccogliere le proposte dei soggetti privati sulla progettazione e costruzione dell’ospedale degli Erzelli, un’infrastruttura che consideriamo strategica per il territorio", ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. "In base alle risposte che riceveremo potremo avviare la fase di negoziazione e individuare il progetto migliore da mettere a gara per la realizzazione dell’opera".

Bucci ha ricordato che il nuovo ospedale degli Erzelli rientra nel piano triennale regionale dedicato ai partenariati pubblico-privati, insieme all’ospedale unico di Taggia e al Galliera, mentre il Santa Corona sarà realizzato con risorse pubbliche.

Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori regionali alla Sanità, Massimo Nicolò, e all’Edilizia ospedaliera, Giacomo Raul Giampedrone, che hanno definito la pubblicazione dell’avviso "un passaggio decisivo" verso la realizzazione di un polo d’eccellenza dedicato alla ricerca, alle neuroscienze e alle patologie dell’invecchiamento, in stretta collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia e la Scuola Politecnica dell’Università di Genova.

La Regione punta sul modello del partenariato pubblico-privato, già adottato per il nuovo ospedale Felettino della Spezia, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione delle grandi infrastrutture sanitarie previste sul territorio ligure.