Errebi inaugura la nuova concessionaria a Genova Campi, nel cuore dell'industria cittadina

Il Gruppo ERREBI, guidato dalla famiglia Borsello, inaugura la sua seconda concessionaria a Genova Campi in Via Renata Bianchi, nel cuore dell'industria cittadina

Dopo l’apertura della concessionaria di Molassana nel 2022, ERREBI rafforza così la propria presenza in città, confermando la volontà di investire ancora sul territorio ligure e portando avanti una tradizione imprenditoriale che da oltre cinquant’anni accompagna l’azienda nell’espansione dei propri punti vendita già presenti ad Alessandria, Asti, Alba, Albenga, Torino e Genova.

L’occasione sarà anche quella di conoscere più da vicino l’ampia gamma di modelli Renault e Dacia full elettric (Renault 5 e-tech electric, Dacia Spring) ed ibridi (Renault Arkana).

Per promuovere l’apertura della nuova sede, è in corso un’ampia campagna pubblicitaria che prevede affissioni e ledwall tra il ponente e il centro cittadino e una capillare attività su tutto il territorio di digital marketing a cura di Promospazio

“Con questa nuova sede a Genova Campi rafforziamo ulteriormente il nostro legame con la città e con la Liguria. È un investimento che guarda al futuro, alla mobilità sostenibile e alla vicinanza con i nostri clienti, mantenendo salde le radici di un’impresa familiare che da oltre cinquant’anni cresce insieme al territorio.” dice Stefano Borsello, titolare Gruppo Errebi Mobility

La storia del Gruppo Errebi Mobility comincia nel 1968 per volere di Roberto Borsello, nel segno dell’affidabilità e serietà rappresentate dal marchio Renault. Dopo oltre mezzo secolo, l’evoluzione del Gruppo, rappresentato dai figli Luca e Stefano, l’ha portato a essere punto di riferimento della mobilità in Piemonte e in Liguria. Il percorso genovese di Errebi ha avuto inizio a febbraio 2022 con la sede di Via Adamoli. A distanza di poco più di due anni, il Gruppo raddoppia la propria presenza in città con l’apertura della nuova sede di Genova Campi, confermando la volontà di portare esperienza e innovazione nel settore delle concessionarie auto del capoluogo ligure. Con quasi 10 anni di esperienza nell’ambito della progettazione, fabbricazione e vendita di veicoli elettrici, Renault ha saputo costruire le basi di una mobilità più pulita, divenendo pioniere della motorizzazione elettrica e perfezionando una tecnologia in grado di offrire vantaggi, semplicità di gestione, comfort, piacere di guida, ma soprattutto di spingere verso la riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale

Classe 1967, Ugo Alciati nasce e cresce in una delle famiglie che hanno scritto la storia della cucina italiana. Comincia a lavorare a 15 anni nel ristorante dei genitori (“Guido Ristorante”) e dal 2010 è ideatore e proprietario di Lait, una catena di gelaterie di alta qualità con più di 20 punti vendita nel mondo. Dal 2013 è Executive Chef di Eataly e Ambassador Expo 2015 e oggi fa parte del Collettivo di progetto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il Nuovo Liquorificio Fabbrizii nasce da una storia di famiglia che unisce Ponente e Levante ligure, il mare e la montagna.

Tutto inizia nel primo ’900 con Giovanni Fabbrizii, caffettiere e liquorista a Sestri Ponente, creatore del celebre Amaro Fabbrizii, apprezzato dall’aristocrazia genovese e fornito anche alle case reali. Oggi la tradizione rivive in Val d’Aveto, dove i discendenti hanno riportato in vita l’arte liquoristica di famiglia, scegliendo un territorio ricco di botaniche pregiate. Tra alambicchi e botti d’affinamento, nascono aperitivi e digestivi che raccontano la Liguria: autentici, conviviali e buoni come una volta.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.