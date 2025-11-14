Erg, ricavi in crescita, 558 milioni nei nove mesi. Merli: “Risultati soddisfacenti, confermata la dirigenza 2025”
di steris
Ad Merli: "Risultati del trimestre sostenuti dalla nuova capacità installata e da una ventosità in ripresa"
Erg chiude i primi nove mesi del 2025 con ricavi adjusted in aumento a 558 milioni di euro, rispetto ai 542 milioni dello stesso periodo del 2024. Il terzo trimestre registra un ulteriore incremento, con ricavi pari a 176 milioni. La crescita è sostenuta soprattutto dal pieno contributo della nuova capacità installata tra il 2024 e il 2025, anche se parzialmente frenata da una ventosità inferiore alle medie storiche europee, in particolare nel primo semestre.
Il margine operativo lordo adjusted sale a 393 milioni, con un aumento di 3 milioni (+1%) rispetto ai nove mesi del 2024. Il risultato operativo netto adjusted scende invece a 186 milioni, rispetto ai 196 milioni dell’anno precedente, pur mostrando un miglioramento nel solo terzo trimestre, dove raggiunge 51 milioni. Gli ammortamenti aumentano a 206 milioni, trainati dagli asset americani consolidati da aprile 2024 e dalle nuove installazioni.
Il risultato netto di gruppo adjusted si attesta a 110 milioni, in calo rispetto ai 130 milioni dei primi nove mesi del 2024, anche a causa dell’aumento degli oneri finanziari (+18 milioni) legati al maggiore indebitamento e agli effetti contabili delle “Tax Equity Partnership” del portafoglio statunitense. Le imposte risultano invece inferiori di 9 milioni.
“Siamo soddisfatti dei risultati del trimestre, sostenuti dalla nuova capacità installata e da una ventosità in ripresa. Anche grazie alla performance di ottobre confermiamo le nostre guidance per il 2025”, afferma l’amministratore delegato Paolo Merli.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Caso Carige, avvocato Corte Ue apre ai Malacalza: “Valutare possibile violazione regole da parte della Bce”
14/11/2025
di Stefano Rissetto
Iren, nei nove mesi utile netto in crescita del 12% e ricavi +16%: confermata la dirigenza 2025
13/11/2025
di Stefano Rissetto