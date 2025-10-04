Erg premiata come miglior azienda familiare 2025. Edoardo Garrone: "Da oil a green senza perdere i nostri valori"

È Erg la vincitrice del Premio Alberto Falck – Miglior Azienda Familiare 2025, assegnato da Aidaf – Italian Family Business, l’associazione che riunisce le principali realtà imprenditoriali a conduzione familiare del Paese. Un riconoscimento che celebra la capacità del gruppo, oggi guidato dalla terza generazione delle famiglie Garrone e Mondini, di trasformarsi profondamente – da azienda petrolifera a leader nelle energie rinnovabili – senza mai perdere di vista i valori familiari che ne hanno accompagnato la crescita.

“Siamo particolarmente onorati”, ha commentato Edoardo Garrone, presidente di Erg, che ha ritirato il premio a Torino insieme ai membri della terza e quarta generazione. “Questo riconoscimento consacra la nostra storia di successo, dove visione industriale, sostenibilità sociale e radici familiari si intrecciano. Crediamo fortemente che l’impresa familiare sia non solo un motore economico, ma anche custode di una visione di lungo periodo, al servizio delle generazioni future”.

Il premio è stato consegnato durante il convegno nazionale dell’Aidaf, occasione in cui sono stati assegnati anche altri riconoscimenti a realtà e personalità che si sono distinte per innovazione, passaggi generazionali e cultura d’impresa.

Gli altri premiati:

Loacker ha ricevuto la menzione per il miglior passaggio generazionale , in partnership con UniCredit Wealth Management .

Aboca è stata premiata per il percorso di crescita sostenibile , riconoscimento assegnato con la collaborazione di Fsi .

Giulia Molteni , esponente della terza generazione della famiglia fondatrice del Molteni Group , è stata nominata ambassador della cultura d’impresa familiare italiana , in collaborazione con Ey Private .

Il premio per la miglior azienda familiare quotata in Borsa , assegnato da Borsa Italiana , è andato a Diasorin , leader nel settore biomedicale.

Infine, il Premio Giovani Accademici di Family Business, dedicato alla memoria del professor Guido Corbetta, è stato assegnato a Luca Manelli, co-direttore scientifico dell’Osservatorio Family Office della School of Management del Politecnico di Milano.

La presidente dell’Aidaf, Cristina Bombassei, ha voluto sottolineare il valore simbolico e concreto di questi riconoscimenti: “Con il Premio Corbetta inauguriamo una nuova tradizione che valorizza i giovani studiosi del family business, proiettando nel futuro la grande eredità del professor Corbetta. Complimenti alla famiglia Garrone e a tutte le famiglie premiate, testimoni autentici del valore imprenditoriale italiano, un orgoglio per la nostra associazione”.

