Eolico, nuovo record globale con 127 GW di capacità installata nel 2024

Il settore dell'energia eolica ha raggiunto un nuovo traguardo globale nel 2024, con ben 127 gigawatt (GW) di capacità installata, nonostante le sfide economiche e politiche. Questi dati, pubblicati dal Global Wind Energy Council (GWEC), testimoniano un’espansione continua, alimentata dalla domanda crescente di energia rinnovabile. La crescita è stata supportata dall'installazione di 23.098 turbine da parte di 29 fornitori, segnando un aumento che suggerisce una tendenza positiva nel lungo periodo.

Crescita e sfide – Secondo il GWEC, l'industria eolica sta fissando nuovi record annuali per le installazioni e si prevede che questa crescita continuerà anche nei prossimi anni. Nonostante il successo delle installazioni, la road map per il futuro resta complessa. Le previsioni del GWEC suggeriscono che sarà necessario eliminare barriere strutturali e migliorare il design del mercato per installare un secondo terawatt di energia eolica.

Produttività e margini – Anche se alcuni produttori di turbine hanno registrato un margine EBIT positivo per la prima volta dal 2021, molte aziende, sia occidentali che cinesi, hanno continuato a subire una crescita negativa del profitto netto rispetto all’anno precedente. Questi risultati riflettono le difficoltà economiche generali e la necessità di politiche di sostegno più mirate per incentivare ulteriori investimenti.

Turbine eolica globali – Il report del GWEC evidenzia anche la continua crescita dei produttori cinesi, che hanno visto aumentare la loro quota nelle installazioni globali grazie a un forte sviluppo nel mercato interno. Per la prima volta, le prime quattro aziende produttrici di turbine eoliche a livello mondiale sono cinesi, con Vestas della Danimarca a completare la top five. In Europa, i fornitori continuano a dominare, con un aumento del 4% della loro quota di mercato rispetto all'anno precedente.

Ruolo dei governi – Ben Backwell, CEO del GWEC, ha sottolineato l'importanza di un'accelerazione della transizione energetica globale. "I governi devono agire con urgenza per avviare una transizione più rapida verso le energie rinnovabili", ha dichiarato. "Questo significa ridurre la burocrazia, accelerare gli investimenti nella rete elettrica e garantire che i mercati remunerino adeguatamente l'energia verde." Secondo Backwell, un rapido aumento degli investimenti e delle installazioni è fondamentale per garantire un sistema energetico pulito, sicuro e abbondante.

Sostenibilità e futuro – Nonostante le difficoltà, il GWEC evidenzia l’importanza di una visione a lungo termine per il settore eolico. "Possiamo implementare rapidamente l’energia eolica, a condizione che si superino gli ostacoli della catena di approvvigionamento e che i progetti vengano realizzati con certezza", ha aggiunto Feng Zhao, Chief Research Officer del GWEC. Le previsioni per la fine del decennio parlano di 380 GW di installazioni annuali, una cifra ambiziosa ma raggiungibile se le condizioni saranno favorevoli. Il 2024, con il suo nuovo record di installazioni, dimostra che l'industria eolica è più resiliente che mai, ma resta fondamentale un impegno congiunto di governi e imprese per rimuovere gli ostacoli e garantire il successo della transizione energetica globale.

