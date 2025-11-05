Entroterra, carenza di collegamenti nel trasporto pubblico: a Telenord l'appello dei residenti di Ceranesi
di Carlotta Nicoletti
Corse saltate, mezzi guasti e tempi d’attesa sempre più lunghi stanno penalizzando studenti, lavoratori e anziani
Il problema dei collegamenti di trasporto pubblico tra entroterra e capoluogo viene sollevato anche nel comune di Ceranesi, situato nell’entroterra della città metropolitana di Genova, dove la nostra inviata Carlotta Nicoletti dà voce ai cittadini che denunciano una grave carenza di collegamenti del trasporto pubblico: corse saltate, mezzi guasti e tempi d’attesa sempre più lunghi stanno penalizzando studenti, lavoratori e anziani.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Progetto Street Lab di Via Rolando: Telenord ascolta i commercianti della zona a favore della pedonalizzazione
05/11/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Caos mensa a Sant'Olcese, la posizione dell'azienda e l'attacco della sindaco: "Rimborso subito"
05/11/2025
di Gilberto Volpara
Entroterra, studenti senza servizi: a Telenord l'appello di Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone
05/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Nuovo Gaslini, i lavori del padiglione zero rischiano di slittare di quasi un anno
05/11/2025
di Redazione
Caos mensa a Sant'Olcese, il Comune: "Al fianco dei genitori". Lilli Lauro rispolvera lo sciopero del panino
05/11/2025
di Gilberto Volpara