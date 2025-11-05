Entroterra, carenza di collegamenti nel trasporto pubblico: a Telenord l'appello dei residenti di Ceranesi

Il problema dei collegamenti di trasporto pubblico tra entroterra e capoluogo viene sollevato anche nel comune di Ceranesi, situato nell’entroterra della città metropolitana di Genova, dove la nostra inviata Carlotta Nicoletti dà voce ai cittadini che denunciano una grave carenza di collegamenti del trasporto pubblico: corse saltate, mezzi guasti e tempi d’attesa sempre più lunghi stanno penalizzando studenti, lavoratori e anziani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.