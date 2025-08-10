Entella travolgente in Coppa Italia, 4-0 alla Ternana e pass per la sfida con il Cagliari

Vittoria netta per l’Entella, che all’esordio ufficiale stagionale supera 4-0 la Ternana e conquista il pass per affrontare il Cagliari nel prossimo turno. Una prestazione solida, caratterizzata da concretezza sotto porta e buona organizzazione difensiva.

Avvio deciso – La squadra di Chiappella sblocca il risultato al 16′ con un’azione personale di Guiu sulla destra: cross preciso e colpo di testa vincente di Russo. Gli ospiti si rendono pericolosi solo al 53′ con un tiro da lontano di Vallocchia, respinto da Colombi.

Raddoppio – Al 59′ Karic trova il corridoio per Franzoni, che supera il portiere e firma il 2-0. Poco dopo lo stesso attaccante sfiora il tris con una conclusione dalla distanza. Al 68′ un errore difensivo rischia di riaprire il match, ma Donnarumma non inquadra la porta.

Tris e poker – Al 70′ Mezzoni serve un cross basso dalla destra che Fumagalli insacca per il 3-0. Nel finale, all’85′, Franzoni pesca Fumagalli, palla al centro e tocco vincente di Di Mario per il definitivo 4-0.

La soddisfazione – «Non era facile alla prima partita ufficiale», ha spiegato il tecnico Andrea Chiappella. «L’atteggiamento è stato la chiave, siamo stati ordinati e compatti contro un’ottima squadra. Il passaggio del turno ci dà serenità e l’opportunità di testare la squadra contro un avversario di alto livello come il Cagliari».

