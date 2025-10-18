Entella-Sampdoria, tensioni nel post-partita: danneggiata la sede di un club biancoceleste

Tensione a margine del tra Virtus Entella e Sampdoria, che ha richiesto importanti misure di sicurezza, messe a punto in un Tavolo tecnico tenutosi nei giorni precedenti in Questura. L’attenzione delle forze dell’ordine è stata rivolta in particolare alla trasferta dei tifosi blucerchiati, arrivati a Chiavari con treni speciali partiti dalla stazione di Genova Brignole, e alle delicate fasi di afflusso e deflusso dallo stadio. Per l’occasione è stato predisposto anche un servizio di stewarding rafforzato.

La serata si è svolta in gran parte senza criticità, fatta eccezione per due episodi. Nel prepartita, nei pressi di un bar vicino allo stadio, si è verificato un diverbio tra alcuni sostenitori delle due squadre, subito sedato dal personale in servizio nell’area.

Più gravi le tensioni a fine gara: un gruppo di tifosi sampdoriani, distaccatosi dal flusso diretto verso la stazione ferroviaria, ha raggiunto la sede di un club dell’Entella in piazza Sanfront, dove ha danneggiato il portone d’ingresso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e agenti della Polizia in servizio di ordine pubblico.

Sono ora in corso indagini da parte della Digos, con il supporto della Polizia Scientifica, per identificare i responsabili dell’azione vandalica. Una volta completati gli accertamenti, la Divisione Anticrimine avvierà le pratiche per l’emissione dei provvedimenti di DASPO nei confronti dei soggetti coinvolti.

