Chiavari in festa: all'Entella il derby regionale, Sampdoria battuta 3-1

Anticipo dell'ottava giornata di Serie B con una sfida davvero speciale: la Virtus Entella ospita per la prima volta la Sampdoria in un incontro ufficiale. Allo stadio "Sannazzari" di Chiavari, una partita inedita per una serata di colore e tifo indiavolato: biancocelesti contro blucerchiati, in palio punti pesanti per la classifica, perché un solo punto separa le due squadre.

Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita.

ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritielo, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Karic (64' Dalla Vecchia), Di Mario (88' Lipani), Franzoni (88' Bariti); Fumagalli (88' Beccaramo), Debenedetti (76' Russo). Allenatore: Chiappella.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Giordani, Hadzikadunic, Riccio; Venuti (53' Ioannou), Bellemo, Abildgaard /72' Ricci), Depaoli (87' Narro); Henderson (46' Barak), Cherubini (46' Cuni); Coda. Allenatore: Donati.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 33' Debenedetti, 39' Franzoni (r), 80' Coda, 83' Tiritiello.

AMMONITI: Abildgaard, Nichetti, Debenedetti.

FINISCE QUI - Festa per Chiavari e per tutti i tifosi della Virtus, fischi sonori e insulti per Donati e per i suoi giocatori.

90'- Ancora quattro giri di lancette prima del fischio finale.

88' - Ultime sostituzioni anche per l'Entella: fuori Franzoni, Di Mario e Fumagalli, dentro Bariti, Beccaramo e Lipani.

87' - Ultimo cambio per Donati, che inserisce Narro al posto di Depaoli.

83' - TRIS ENTELLA! Tiritiello chiude il conto con una deviazione al volo, infilandosi tra Ioannou e Giordano.

80' - GOL DELLA SAMP! Coda accorcia le distanze con un destro dal limite dell'area.

78' - Tentativo di sbilenco di Barak, assistito da Cuni dopo un buon break di Ioannou. Corpo all'indietro per il giocatore ceco, nel più classico degli errori tecnici.

76' - Fuori Debenedetti, tra gli applausi del Comunale: al suo posto Russo.

74' - Ammonito anche Debenedetti.

72' - Ricci al posto di Abildgaard, questa la mossa di Donati per provare a migliorare il palleggio doriano.

70' - Ammonito Nichetti che stende Barak in ripartenza.

69' - Ghidotti costretto ad intervenire in scivolata di piede in area, su un disimpegno errato di Giordano: Fumagalli per poco non ne approfitta.

66' - Ci prova Cuni su traversone da calcio piazzato di Ioannou: colpo di testa fuori misura.

64' - Chiappella richiama Karic in panchina, al suo posto Dalla Vecchia.

57' - GRANDE CHANCE ENTELLA! Ghidotti molto bravo a deviare in angolo l'appoggio morbido di Fumagalli, destinato alla rete. Sugli sviluppi del corner, buona conclusione di Karic che sfiora il palo.

56' - Prima conclusione doriana nello specchio, portata da Ioannou dopo un'azione d'attacco piuttosto macchinosa.

53' - Grande chance per l'Entella, che non trova il terzo gol con Debenedetti, troppo spento nella conclusione. Intanto per il Doria esce Venuti, dentro Ioannou.

48' - Ammonito Abildgaard, che stoppa Franzoni in ripartenza.

RIPRESA - Donati inserisce Barak e Cuni al posto di Henderson e Cherubini.

FINISCE IL PRIMO TEMPO - Entella giustamente applaudito da i suoi tifosi, per un doppio vantaggio meritato. Sampdoria che esce tra gli insulti, fischiatissimo Donati.

44' - Sampdoria in totale imbarazzo, a cospetto di un Entella molto determinato: Ghidotti e Abildgaard si ostacolono su un pallone spiovente, gli avanti biancocelesti non ne approfittano, ma la sensazione è che a dominare il gioco sia soltanto l'Entella.

39' - RADDOPPIO ENTELLA! Franzoni trasforma il penalty, con Ghidotti che tocca ma non riesce ad evitare la rete.

37' - CALCIO DI RIGORE PER L'ENTELLA. Disastrosa azione d'attacco della Samp, che perde palla malamente e lascia i padroni di casa in grado di ripartire. Di Mario si presenta solo davanti a Ghidotti che lo stende.

33' - GOL DELL'ENTELLA! Debenedetti stacca di testa meglio di tutti su calcio d'angolo: meritato vantaggio biancoceleste. Riccio e Abildgaard in ritardo sul pallone, Samp che si scopre ancora una volta troppo fragile.

29' - Espulso per proteste un componente dello staff di Donati, il preparatore atletico Bertelli.

26' - Ghidotti salva la Samp! L'occasione più nitida della partita sui piedi di Nichetti, che con un tiro-cross dalla destra chiama l'estremo doriano al salvataggio in angolo.

18' - Occasione Samp, nata in maniera piuttosto casuale. Contropiede di Cherubini, favorito anche da un lieve smarrimento della difesa avversaria, palla che arriva sui piedi di Henderson. Lo scozzese batte a rete, potente ma troppo alto. Fin qui meglio l'Entella.

10' - Ancora protagonista Karic, che serve bene in area Debenedetti: il suo colpo di testa finisce sfila però sul fondo.

3' - Ancora Karic, liberato da un traversone di Di Mario: destro pericoloso ma che finisce a lato.

2' - Ci prova subito Karic, addirittura di tacco, ma Ghidotti non ha problemi a controllare.

PARTITI! - Entella che scende in campo con la classica divisa biancoceleste, per la Samp c'è il completo "jeans".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.