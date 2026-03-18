Entella da shock: il Pescara dilaga e acuisce la crisi

Serata da dimenticare per la Virtus Entella, che incassa una netta sconfitta per 3-0 sul campo del Pescara, fanalino di coda del campionato. Per i biancocelesti si tratta del secondo ko consecutivo, dopo quello interno contro l’Avellino, un risultato che pesa sia sulla classifica sia sul morale della squadra.

La scelta del tecnico Chiappella di optare per un ampio turnover non ha dato i frutti sperati. Dopo un avvio tutto sommato equilibrato, i liguri sono stati colpiti alla prima vera occasione: al 20’ è Cagnano a sbloccare il match con un tiro dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale di primo tempo la situazione peggiora ulteriormente per l’Entella. Al 40’ Colombi è costretto a lasciare il campo per infortunio, con Siaulys chiamato a subentrare tra i pali, vista anche l’assenza di Del Frate. Dopo appena tre minuti, però, arriva il raddoppio degli abruzzesi: al 43’ Caligara trova il gol del 2-0 con una conclusione precisa.

Nella ripresa i chiavaresi provano a reagire: Tirelli ha una buona occasione per accorciare le distanze, ma non riesce a concretizzare. A chiudere definitivamente i conti è Lorenzo Insigne, che al 56’ firma il 3-0 con un tiro dal limite deviato da Marconi, rendendo inutile ogni tentativo di rimonta.

In classifica, la Virtus Entella resta ferma a quota 31 punti, con solo tre squadre alle spalle. Un momento delicato, che impone una pronta reazione già dalla prossima sfida: domenica al Sannazzari arriverà la Reggiana, in un match fondamentale per la lotta salvezza.

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