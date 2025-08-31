Entella, Chiappella dopo l'1-1 in rimonta a Cesena: "Prova di personalità"

Un'altra rimonta e un altro pareggio, stavolta a Cesena per la Virtus Entella di Andrea Chiappella: “È stata una partita tosta e in un campo difficile, abbiamo fatto una prova di personalità e sono contento”, ha detto il tecnico dopo il gol di Franzoni che è valso l'-1-1.

“Siamo stati bravi a tenere testa a questo Cesena - ha proseguito l'allenatore - che era di fronte a un grande pubblico nella sua prima partita in casa e che aveva già fatto vedere grandi cose alla sua prima uscita in campionato. Abbiamo contenuto bene e a tratti abbiamo anche gestito la partita. Siamo stati ancora più bravi dopo lo svantaggio a trovare la forza in testa per andare a pareggiare".

L'Entella tornerà in campo dopo la sosta torneranno in campo domenica 14 settembre alle ore 15 al Sannazzari contro il Mantova.





