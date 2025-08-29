Entella, Chiappella: "Anche a Cesena spensierati e compatti"
di Redazione
Il tecnico del chiavaresi: "Sul mercato situazioni da definire ma la settimana è stata gestita bene"
"Anche a Cesena mi aspetto una squadra solida, compatta e allo stesso tempo spensierata. Il mercato? chiaro che ci sono ancora alcune situazioni da definire, ma la settimana è stata gestita bene".
Sono le parole di Andrea Chiappella, allenatore dell'Entella, alla vigilia della trasferta di Cesena (sabato ore 21), dopo il pareggio per 1-1 al Comunale nella partita di esordio in serie B con la Juve Stabia.
Ecco la video intervista.
