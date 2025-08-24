Entella, buon pari in rimonta. Chiappella soddisfatto: "Punto e prestazione"

CHIAVARI - Esordio positivo per l'Entella nel campionato di serie B al Comunale di Chiavari con la quotata Juve Stabia, che era passata in vantaggio nel secondo tempo con Mosti dopo una prima frazione quilibrata. Ma i chiavaresi non si sono mai demoralizzati e hanno trovato quasi subito la rete del meritato pareggio con Marconi.

“Siamo contenti perché abbiamo fatto punti ed è una cosa di cui ci alimentiamo. Sappiamo che abbiamo un percorso difficile da fare ma la prestazione abbinata al portare a casa punti diventa fondamentale nel nostro percorso e quindi ci dà molto e ci deve dare molto da qui in avanti. Se andiamo oltre al risultato, ci dà altrettanto la prestazione, che conferma ciò che questa squadra ha fatto vedere fino adesso dal precampionato e quindi siamo davvero contenti”, ha detto l'allenatore dell'Entella, Andrea Chiappella.

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Di Mario (88' Boccadamo); Guiu (75' Fumagalli), Franzoni (72' Dalla Vecchia); Russo (72' Debenedetti). All. Chiappella.

Juve Stabia (3-4-1-2): Confente; Ruggero, Bellich, Stabile (46' Varnier); Carissoni, Leone, Mosti, Reale (46' Cacciamani); Piscopo (85' Burnete), De Pieri (63' Pierobon); Candellone (85' Mannini). All. Abate.

Arbitro: Calzavara di Varese

Note: ammoniti Candellone, Leone, Nichetti, Mezzoni.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.