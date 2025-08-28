Ente Bacini, approvato il bilancio e rinnovato il CdA: Arvigo presidente, Anselmo nuovo AD

È stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci di Ente Bacini, che si è riunitai a Palazzo San Giorgio, il bilancio di esercizio 2024, già licenziato dal Consiglio di amministrazione uscente lo scorso maggio. Il documento, chiuso in positivo, conferma la solidità gestionale della società che amministra i bacini di carenaggio e le infrastrutture a servizio della cantieristica navale, un comparto strategico per l’economia genovese.

Rinnovo del CdA – L’assemblea ha proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri: Maurizio Anselmo, Alessandro Arvigo, Daniela Boccadoro Ameri, Silvano Ciuffardi e Lorenza Rosso. Alla presidenza è stato indicato Alessandro Arvigo, avvocato, mentre la carica di amministratore delegato è stata affidata a Maurizio Anselmo, economista con lunga esperienza nel settore portuale e dei trasporti.

Durata e governance – Il nuovo CdA resterà in carica fino all’approvazione dell’attuale esercizio finanziario. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, socio di maggioranza, ha scelto questa scadenza per consentire una fase di valutazione sul modello di governance, in coerenza con le normative che regolano la partecipazione pubblica nelle società. L’obiettivo dichiarato è garantire un assetto sostenibile, capace di tutelare i 47 dipendenti diretti e i circa 700 lavoratori indiretti legati al comparto delle costruzioni e riparazioni navali.

Competenze e prospettive – La composizione eterogenea del nuovo Consiglio, con esperienze provenienti da diversi ambiti professionali, viene considerata un valore aggiunto per accompagnare la società verso le prossime sfide: innovazione, sostenibilità ed efficienza. In parallelo, l’Autorità portuale ha avviato la gara per la realizzazione del nuovo impalcato fra i Bacini 4 e 5, parte di un più ampio piano di riqualificazione dell’area.

Paroli: “Scelte importanti per la cantieristica” – Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha sottolineato: “L’assemblea ha individuato un Consiglio con competenze eterogenee, elemento che rappresenta una ricchezza per affrontare le esigenze della cantieristica e del refitting. Ringrazio il CdA uscente per il lavoro svolto in una fase complessa e auguro buon lavoro ai nuovi componenti, chiamati a valorizzare ulteriormente Ente Bacini a sostegno dello sviluppo e degli investimenti nel settore”.

Il profilo di Anselmo – Il nuovo amministratore delegato Maurizio Anselmo è laureato in Economia e Commercio, con specializzazione in Economia dei Trasporti. Vanta oltre 25 anni di esperienza in logistica, portualità e trasporti, avendo ricoperto ruoli di vertice in diverse aziende nazionali. Fino al 2024 è stato AD del Terminal San Giorgio, esperienza che rappresenta un segnale di continuità nella strategia di consolidamento e crescita di Ente Bacini.

La società – Ente Bacini s.r.l. è partecipata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (96,739%), da Riparatori Navali Genovesi S.r.l. (2,174%) e da Genova Industrie Navali S.p.A. (1,087%). La società gestisce un’infrastruttura chiave che unisce tradizione e nuove tecnologie, posizionandosi come polo di riferimento per l’innovazione della cantieristica navale italiana.

