Enrica Bonaccorti, annuncio choc sui social: “Ho un tumore. Basta nascondermi, voglio tornare a volare”

“Non farò più lo struzzo, ho voglia di volare di nuovo”. Con queste parole Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva e autrice, ha annunciato sui social di avere un tumore. Un post intenso e diretto, nel quale la Bonaccorti racconta i quattro mesi trascorsi “nascosta” anche agli amici più cari, per proteggere se stessa e non affrontare apertamente la malattia.

"È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora (Giorgi, ndr), non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi".

Parole che hanno scosso il pubblico e il mondo dello spettacolo, abituati a vedere in lei una presenza vivace e coraggiosa. Oggi, però, la Bonaccorti ha scelto di non tacere più, trasformando l’esperienza del dolore in una testimonianza pubblica di forza e consapevolezza.

Volto amatissimo della tv e della radio fin dagli anni ’80, Enrica Bonaccorti ha sempre rivendicato con orgoglio le sue origini genovesi, spesso raccontando nei suoi libri e interviste l’infanzia nel capoluogo ligure. Con questo annuncio, condiviso senza filtri, ha voluto dare un messaggio di speranza e resilienza ai suoi fan: “Voglio tornare a volare di nuovo”, ha concluso nel post. Il suo racconto ha raccolto centinaia di messaggi di affetto e incoraggiamento, a testimonianza del legame profondo tra la conduttrice e il pubblico che l’ha sempre seguita.

