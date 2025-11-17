ENIT al Forum sul Turismo Sostenibile: Italia seconda in Europa per presenze e crescita degli arrivi

ENIT ha preso parte al Terzo Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile e i Patrimoni dell’Umanità, a CastelBrando (Treviso), un appuntamento dedicato all’evoluzione del turismo e al suo impatto socioeconomico, anche in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Nel suo intervento, ENIT ha evidenziato come il turismo sia sempre più centrale per l’economia italiana: entro la fine del 2025 il comparto genererà 237,4 miliardi di euro di PIL, con una prospettiva di crescita fino a 282,6 miliardi nel prossimo decennio. Da gennaio a luglio 2025 l’Italia si conferma seconda in Europa per presenze internazionali, con 151,8 milioni di arrivi, e registra un totale di 268,4 milioni di soggiorni. La spesa dei turisti stranieri nel primo semestre sfiora i 25 miliardi di euro, in aumento rispetto all’anno precedente.

Holiday, viaggi di lavoro occasionali e turismo delle radici restano le principali motivazioni di viaggio, con quest’ultimo in forte crescita negli ultimi dieci anni. Sul fronte della sostenibilità, il settore registra una riduzione dell’intensità delle emissioni e un consumo d’acqua sensibilmente inferiore alla media mondiale.

Il turismo rappresenta anche un motore occupazionale: si contano 1,34 milioni di posti di lavoro femminili nella filiera e 134.000 giovani impiegati direttamente nel settore, con indicatori superiori alla media europea.

«Il turismo genera valore e rappresenta una leva fondamentale per la crescita del Paese», ha dichiarato Elena Nembrini, Direttrice Generale ENIT. «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e delle prospettive che nascono da questi momenti di confronto».

