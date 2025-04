Energy release, proroga dei termini per la richiesta del contributo sulla garanzia

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha recentemente deciso di estendere il termine per presentare la domanda di contributo a parziale copertura della garanzia nell’ambito dell’energy release. Con la pubblicazione della delibera n. 157/2025, avvenuta il 8 aprile 2025, il termine di scadenza annuale, precedentemente fissato al 30 giugno, è stato posticipato al 15 luglio di ogni anno.

Questa modifica è stata introdotta con l'intento di garantire ai soggetti interessati un periodo di tempo più ampio per raccogliere e completare tutta la documentazione necessaria per presentare la richiesta. La decisione arriva dopo aver preso in considerazione le difficoltà logistiche e burocratiche che potrebbero sorgere nel rispettare la scadenza originaria, soprattutto per le aziende che necessitano di tempo per ottenere e organizzare i documenti richiesti.

L'energy release, infatti, rappresenta un'importante opportunità per le imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili, poiché consente di ottenere un contributo che aiuta a coprire i costi legati alla garanzia richiesta per partecipare a determinati bandi o programmi di incentivazione. L'estensione della scadenza mira quindi a supportare una maggiore partecipazione e a semplificare il processo per gli operatori del settore.

Con questo nuovo termine, che si estende fino al 15 luglio, si prevede che un numero maggiore di aziende possa completare correttamente la documentazione e beneficiare del contributo, facilitando così il processo di transizione energetica e l'espansione delle energie rinnovabili sul territorio nazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.