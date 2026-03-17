Energia, von der Leyen: più flessibilità e revisione ETS contro il caro-prezzi

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, propone una serie di misure per contrastare il caro-energia, puntando su maggiore flessibilità per gli Stati membri, sussidi mirati e una revisione del sistema ETS.

Tra gli strumenti indicati: la possibilità di “sovvenzionare o limitare il prezzo dell’energia da gas” e redistribuire i ricavi, ridurre tasse e oneri sulle bollette e rafforzare gli aiuti ai settori più energivori. Bruxelles valuterà caso per caso questi interventi per evitare distorsioni del mercato.

Von der Leyen sottolinea che l’emergenza è legata all’aumento dei prezzi dei combustibili fossili, aggravato dalle tensioni geopolitiche, e invita ad agire sia nell’immediato sia nel lungo periodo. Tra le soluzioni strutturali: più contratti energetici a lungo termine (PPA), sviluppo delle reti e revisione del sistema ETS per contenere la volatilità dei prezzi.

Obiettivo: “ridurre i costi energetici” garantendo al tempo stesso sicurezza degli approvvigionamenti e transizione verso fonti a basse emissioni.

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