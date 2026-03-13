Mattana (Edison): “Transizione energetica possibile solo con più tecnologie e fonti”

La transizione energetica richiede un mix di tecnologie e fonti e non una soluzione unica. Lo ha affermato Fabrizio Mattana, EVP Gas Asset di Edison, intervenendo a LetExpo, la manifestazione dedicata a trasporti e logistica organizzata da ALIS in collaborazione con Veronafiere.

Secondo Mattana, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è necessario integrare rinnovabili, GNL e gas verdi, scegliendo le soluzioni più efficaci in base ai settori e alla maturità delle tecnologie.

Tra le risorse chiave ci sono i green gas – come biometano, idrogeno, gas sintetico e biometanolo – utili soprattutto per i settori industriali difficili da elettrificare, come acciaio, carta e ceramica.

In questo contesto Edison punta su un approccio pragmatico e integrato, offrendo in particolare nel settore dei trasporti soluzioni su misura che spaziano dall’utilizzo dei gas verdi al GNL.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.