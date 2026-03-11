Energia, Cavo (Nm): "Serve mix energetico con nucleare al centro"

“L'Italia è sopra della media europea per quanto riguarda gli approvvigionamenti, ma, chiaramente, questo non può esimerci dal riflettere sull'andamento dei prezzi e sul contrasto ad eventuali speculazioni, laddove ci fossero. In questo momento sarebbe anche necessario sterilizzare il meccanismo ETS ed evitare che i costi di questo meccanismo ricadano sull’ultimo anello, le bollette di famiglie e imprese. Bisogna anche ragionare sul medio-lungo periodo e sull’unica prospettiva capace di garantire l’autosufficienza: la diversificazione delle fonti – che abbiamo sostenuto con emendamenti presentati al decreto Bollette - unita al nucleare civile. Abbiamo presentato una proposta di legge, poi abbinata al disegno di legge delega del governo, con l’obiettivo di contribuire a centrare l’obiettivo di triplicare la capacità nucleare europea entro il 2050”. Lo ha detto la vicepresidente della commissione Attività Produttive della Camera, Ilaria Cavo nel corso del Question Time.