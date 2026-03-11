IA, Cavazzoni (Leonardo): “L’Italia deve costruire la propria intelligenza artificiale”, il modello è il supercomputer DaVinci

Per essere protagonista nell’era dell’intelligenza artificiale, l’Italia non può limitarsi ad acquistare tecnologia, ma deve imparare a svilupparla e costruirla autonomamente. È questo il messaggio lanciato da Carlo Cavazzoni, head of Digital Infrastructure di Leonardo, intervenuto a Genova alla presentazione nazionale dell’iniziativa Regioni per l’Intelligenza Artificiale (Reg4IA).

Secondo Cavazzoni, l’azienda è stata tra le prime in Italia a investire in infrastrutture strategiche per l’intelligenza artificiale, come il supercomputer HPC DaVinci, tra i più potenti al mondo e attualmente oggetto di ulteriori potenziamenti.

L’infrastruttura è pensata per essere messa a disposizione sia delle imprese sia della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di sviluppare servizi basati su un’intelligenza artificiale “sicura e sovrana”, cioè indipendente dalle grandi piattaforme tecnologiche straniere.

Cavazzoni ha sottolineato che l’IA è ormai una tecnologia imprescindibile: per questo motivo, oltre alla ricerca, l’Italia deve puntare a rafforzare le competenze e a trasformarle in applicazioni concrete e industrializzabili. Iniziative come Reg4IA, ha spiegato, vanno proprio in questa direzione, favorendo non solo lo studio delle tecnologie ma anche la loro adozione pratica nella pubblica amministrazione.

