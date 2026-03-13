Von der Leyen: “Errore allontanarsi dal nucleare”. L’Ue rilancia l’atomo

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato al summit sull’energia di Parigi che l’Europa ha commesso un “errore strategico” abbandonando il nucleare, definendolo una fonte affidabile, conveniente e a basse emissioni.

Parlando all’evento promosso dal presidente francese Emmanuel Macron, von der Leyen ha sottolineato che la quota di elettricità prodotta dal nucleare nell’Ue è scesa da circa un terzo nel 1990 al 15% oggi, mentre la dipendenza da combustibili fossili importati espone l’Europa a prezzi instabili e a rischi geopolitici.

La leader europea ha ribadito che rinnovabili e nucleare devono procedere insieme: eolico e solare hanno fatto grandi progressi, ma da soli non bastano a garantire sicurezza energetica.

Per sostenere il rilancio dell’atomo, la Commissione ha annunciato una garanzia da 200 milioni di euro destinata a investimenti in tecnologie nucleari innovative e reattori di nuova generazione, con l’obiettivo di rafforzare la leadership europea nel settore.

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