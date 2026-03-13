Consip: gara da 1,4 miliardi per l’energia negli edifici delle amministrazioni locali
di R.C.
L’iniziativa, prevista nel Piano industriale 2026-2029, punta a migliorare il comfort termico degli edifici pubblici
Consip ha pubblicato una nuova gara da oltre 1,4 miliardi di euro per il Servizio integrato energia destinato alle amministrazioni locali, che gestiscono più dell’80% della superficie degli immobili pubblici.
L’iniziativa, prevista nel Piano industriale 2026-2029, punta a migliorare il comfort termico degli edifici pubblici attraverso modelli contrattuali flessibili e interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico su misura per ogni amministrazione.
Tra i risultati attesi: risparmio di 60.000 Tep, riduzione di 145.000 tonnellate di CO₂ e incremento dell’energia elettrica verde fino a 375 GWh.
La gara introduce servizi modulari e personalizzabili (servizio energia, servizio energetico elettrico e servizi tecnologici manutentivi) e utilizza per la prima volta un accordo quadro multi-aggiudicatario, suddiviso in 10 lotti territoriali, per aumentare concorrenza e possibilità di scelta per gli enti.
Le amministrazioni potranno stipulare contratti di 3 o 6 anni, estendibili fino a 2 anni in base alla qualità del servizio. Scadenza offerte: 23 aprile 2026.
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