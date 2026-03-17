Energia, prezzi elettrici ancora in crescita dopo il picco della settimana precedente
di R.S.
Il trend conferma quindi una fase di forte instabilità nel mercato energetico, con quotazioni ancora in crescita dopo il recente shock
Continuano a salire i prezzi dell’energia elettrica. Nella settimana dal 9 al 15 marzo, il costo medio per gli operatori ha raggiunto i 147,54 euro per megawatt/ora, segnando un ulteriore aumento del 4,4% rispetto ai sette giorni precedenti, secondo i dati del Gestore dei mercati energetici (Gme).
Il rialzo arriva dopo un’impennata ben più marcata registrata la settimana precedente, quando i prezzi erano balzati del 32,4%, anche in seguito alle tensioni legate alla guerra in Iran.
Il trend conferma quindi una fase di forte instabilità nel mercato energetico, con quotazioni ancora in crescita dopo il recente shock.
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