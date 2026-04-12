Energia sulla Luna: nuove sfide per le future basi spaziali

Mentre l’attenzione internazionale è concentrata sulla missione Artemis II e sui progressi dell’esplorazione lunare, cresce anche il dibattito su un problema cruciale: come garantire energia a una futura base stabile sulla Luna. La produzione e l’approvvigionamento energetico rappresentano infatti una delle sfide principali per la colonizzazione del satellite.

In questo contesto si inserisce il lavoro della startup lettone Deep Space Energy, che sta studiando soluzioni innovative per rendere sostenibili le future attività lunari. L’idea su cui si concentra l’azienda riguarda l’utilizzo di tecnologie avanzate in grado di trasformare materiali di scarto nucleare terrestre in energia efficiente, con l’obiettivo di supportare infrastrutture spaziali autonome.

Il tema dell’energia nello spazio si conferma quindi centrale non solo per le missioni attuali, ma soprattutto per quelle future, in cui sarà necessario garantire autonomia, continuità e sostenibilità in ambienti estremi come quello lunare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.