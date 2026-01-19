Energia solare dallo spazio: riuscito il test di trasmissione notturna via laser
di R.S.
Se lo sviluppo procederà senza intoppi, l’invio di energia solare dallo spazio potrebbe iniziare intorno al 2030
Negli Stati Uniti è stato compiuto un passo significativo verso il solare dallo spazio. La startup Overview Energy ha completato con successo un test di trasmissione di energia elettrica senza fili, utilizzando un laser a infrarossi da un aereo in volo verso un ricevitore a terra.
La prova, condotta a fine novembre sopra la Pennsylvania con un velivolo a circa 5.000 metri di quota, ha dimostrato che il sistema funziona anche con una fonte di energia in movimento. L’obiettivo non era la quantità di elettricità prodotta, ma la verifica del dialogo tra i componenti in condizioni reali.
Il test rientra in un progetto più ampio: posizionare satelliti con pannelli solari in orbita geosincrona, sempre illuminati dal Sole, e trasmettere l’energia raccolta verso la Terra tramite fasci laser. L’idea è sfruttare gli impianti fotovoltaici esistenti, che di notte potrebbero ricevere energia dallo spazio.
Prima di arrivare all’orbita geosincrona, Overview punta a un dimostratore in orbita bassa entro il 2028. Se lo sviluppo procederà senza intoppi, l’invio di energia solare dallo spazio potrebbe iniziare intorno al 2030.
