Energia, si va verso un mercato più trasparente: ecco le novità all'orizzonte

Dal 1° luglio 2025, il mercato dell'energia elettrica e del gas subirà importanti cambiamenti, con l'introduzione di regole che ne aumentano la trasparenza e la possibilità di confronto per i clienti domestici. L'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha infatti approvato delle nuove disposizioni, che derivano dalle misure del Decreto Legge "bollette" (DL 19/2025), obbligando i fornitori a fornire informazioni più chiare, sia nei contratti che sui loro siti web.

Secondo le nuove normative stabilite dall'Autorità, i fornitori di energia saranno obbligati a presentare in un'unica sezione tutte le voci relative ai costi per la vendita di energia elettrica e gas naturale. Questi dovranno essere separati dai costi regolati per l'uso delle reti e dagli oneri generali di sistema, che dovranno essere indicati in apposite sezioni.

Sul sito web di ciascun fornitore, dovranno essere visibili in modo chiaro il codice dell’offerta, le condizioni tecnico-economiche e una scheda sintetica per ogni proposta commerciale.

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2025 per tutte le offerte di energia elettrica e gas naturale destinate ai clienti domestici, comprese quelle già in corso.

Le modifiche si allineano con le informazioni che verranno incluse nella nuova bolletta, che entrerà in vigore anch'essa dal 1° luglio 2025. Inoltre, queste disposizioni si aggiungono alle altre misure già introdotte negli anni da ARERA per migliorare la comparabilità delle offerte. Tra queste, l'inclusione della stima della spesa annua nella documentazione precontrattuale (in particolare nella scheda sintetica, che i venditori sono obbligati a consegnare a tutti i clienti domestici e alle piccole imprese) e sul portale www.ilportaleofferte.it, per consentire ai clienti una valutazione rapida della convenienza economica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.