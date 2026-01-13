Energia: Russia aumenta produzione da centrali nucleari

Nel corso del 2025 le centrali nucleari russe hanno registrato un incremento della produzione di energia elettrica pari all’1,3%, confermando il ruolo strategico del nucleare nel mix energetico nazionale. L’aumento è stato favorito dal miglioramento dell’efficienza operativa degli impianti, da interventi di ammodernamento tecnologico e da una gestione più stabile dei reattori esistenti.

Il risultato contribuisce a rafforzare la sicurezza energetica del Paese, garantendo una fornitura costante di elettricità a basse emissioni di carbonio e riducendo la dipendenza da fonti fossili. Il nucleare continua infatti a rappresentare una componente chiave della produzione elettrica russa, soprattutto in un contesto di crescente domanda interna e di attenzione agli obiettivi di continuità e affidabilità del sistema energetico.

Secondo gli operatori del settore, le prospettive per i prossimi anni restano positive, grazie ai programmi di manutenzione programmata, all’estensione della vita operativa di alcuni impianti e allo sviluppo di nuove tecnologie nucleari, considerate centrali nella strategia energetica di lungo periodo della Russia

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.