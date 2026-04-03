Energie

Energia predittiva, White Energy punta su AI e cloud per rivoluzionare la gestione degli impianti

di R.S.

1 min, 5 sec

L’obiettivo è chiaro: eliminare i fermi impianto e supportare le aziende nella transizione verso il Net Zero grazie a una gestione più evoluta e basata sui dati

Energia predittiva, White Energy punta su AI e cloud per rivoluzionare la gestione degli impianti
2265 - ASEF

White Energy Group accelera sulla digitalizzazione e introduce intelligenza artificiale, Big Data e cloud nel cuore delle proprie attività, con l’obiettivo di rendere gli impianti energetici sempre più intelligenti e predittivi.

Il nuovo Piano di Digitalizzazione - si legge sul portale industriaitaliana.it - segna un cambio di paradigma: non più semplici infrastrutture, ma veri e propri asset digitali in grado di prevenire guasti, ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza operativa. L’iniziativa, sostenuta dai fondi europei Fesr 2021-2027, prevede la migrazione verso architetture cloud avanzate e l’integrazione di sistemi gestionali interconnessi, insieme all’uso di tecnologie come Intelligenza artificiale e Big Data.

L’obiettivo è chiaro: eliminare i fermi impianto e supportare le aziende nella transizione verso il Net Zero, grazie a una gestione più evoluta e basata sui dati.

Come sottolinea l’amministratore delegato Gianluigi Mele: “Non stiamo semplicemente aggiornando i software, ma ridefinendo il concetto di Energy Service Company: con l’AI passiamo da una gestione reattiva a una proattiva, trasformando i dati in strategie concrete per ridurre costi ed emissioni.”

Una trasformazione che punta a garantire maggiore continuità operativa e competitività ai partner industriali, in un settore sempre più orientato all’innovazione tecnologica.

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