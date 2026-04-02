Energia e inflazione, Panetta: “Rischi concreti per la crescita economica”

L’andamento dei prezzi dell’energia torna al centro delle preoccupazioni economiche globali. Le tensioni internazionali, acuite dal conflitto in Medio Oriente, stanno mantenendo i costi energetici su livelli elevati, con ripercussioni dirette sull’inflazione e, a cascata, sull’economia reale.

A sottolinearlo è il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenuto a margine della XVI Conferenza MAECI - Banca d’Italia. Secondo Panetta, l’aumento dei prezzi dell’energia rappresenta un fattore critico: inizialmente alimenta l’inflazione, ma nel tempo rischia di tradursi in un freno alla crescita economica.

Il Governatore ha evidenziato come ulteriori pressioni inflazionistiche aggraverebbero gli effetti già negativi derivanti dalle tensioni geopolitiche, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie. Un’inflazione fuori controllo, ha avvertito, potrebbe infatti compromettere in modo significativo le prospettive di sviluppo economico.

Per questo, ha concluso, è fondamentale mantenere una gestione solida e attenta della dinamica dei prezzi, al fine di evitare conseguenze particolarmente sfavorevoli sull’intero sistema economico.

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