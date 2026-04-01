PLT Energia ottiene finanziamento da 159 milioni per espandere il fotovoltaico

PLT Energia, operatore italiano nel settore delle energie rinnovabili controllato dalla famiglia Tortora tramite PLT Holding, ha siglato un finanziamento in pool su base project finance da 159,1 milioni di euro, con Banco BPM come capofila. L’operazione servirà all’acquisizione e al rifinanziamento di un portafoglio di sei impianti fotovoltaici a terra in Piemonte e Sicilia, con una capacità complessiva di circa 165 MWp.

Il pool di finanziatori coinvolge, oltre a Banco BPM, UniCredit, BPER, Crédit Agricole Italia come mandated lead arranger, e Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Mediocredito Centrale come lead arranger. Banco BPM ha inoltre svolto il ruolo di global coordinator, bookrunner e facility agent.

“Questa operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita del Gruppo e conferma la solidità del nostro piano industriale”, ha dichiarato l’AD Stefano Marulli. “Il supporto dei primari istituti finanziari rafforza la nostra capacità di contribuire concretamente alla transizione energetica del Paese”.

Al 2025, PLT Energia ha raggiunto una capacità installata di 375 MW, con ulteriori 150 MW in fase avanzata di costruzione e una pipeline di sviluppo pari a circa 3,4 GW, di cui 600 MW già autorizzati. L’operazione conferma la strategia del gruppo di rafforzare la propria presenza nel settore fotovoltaico e nelle energie rinnovabili in Italia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.