Dolomiti Energia valuta l’Ipo: Granella, “siamo in fase avanzata”

Dolomiti Energia prosegue i lavori sull’ipotesi di quotazione in Borsa. Stefano Granella, ceo della società, ha dichiarato a Radiocor a margine dell’Energy Talk di Milano: “Stiamo continuando a lavorare internamente sull’Ipo. Il momento di mercato è complicato, ma siamo in una fase avanzata, anche se per ora le attività sono ancora iniziali”.

Sul timing del possibile debutto, Granella ha precisato che tutto dipenderà dall’evoluzione di dossier chiave, tra cui la guerra, le concessioni idroelettriche e il Dl Bollette. “C’è molto interesse sul nostro gruppo – ha aggiunto – e nei prossimi mesi sarà presa una decisione definitiva”.

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