Saipem, Mongini: “Ruolo chiave nel Mediterraneo per sicurezza energetica e gas”

Saipem continua a consolidare la propria posizione come attore strategico nello sviluppo delle risorse offshore nel Mediterraneo. Adriano Mongini, responsabile Drilling and Sonsub di Saipem, ha dichiarato durante Egypes 2026: “Il Mediterraneo può diventare un hub globale per il gas, a supporto della sicurezza energetica e della diversificazione delle forniture”.

Mongini ha sottolineato l’esperienza del gruppo nella regione, ricordando progetti di rilievo come la scoperta e lo sviluppo del giacimento Zohr in Egitto, il gasdotto GreenStream in Libia e il Trans-Mediterranean Pipeline in Tunisia, oltre alle attività attuali in Egitto, Libia ed East Med.

“In questo contesto – ha aggiunto – Saipem mette a disposizione capacità di engineering, tecnologie avanzate e competenze operative per ridurre i rischi, accelerare i progetti e valorizzare le infrastrutture esistenti, rafforzando il Mediterraneo come area energetica integrata e affidabile”.

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