Inflazione in crescita a marzo: pesa il rincaro dell’energia, +1,7% annuo
di steris
Dopo una fase di rallentamento, infatti, i costi dell’energia tornano a incidere sull’andamento generale dei prezzi al consumo
L’inflazione torna ad accelerare in Italia nel mese di marzo, raggiungendo un aumento annuo dell’1,7%, secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat. Un dato in lieve ma significativo rialzo rispetto ai mesi precedenti, trainato soprattutto dalla ripresa dei prezzi nel comparto energetico.
Dopo una fase di rallentamento, infatti, i costi dell’energia tornano a incidere sull’andamento generale dei prezzi al consumo, contribuendo a invertire la tendenza. A sostenere la crescita dell’inflazione sono anche alcune dinamiche nei beni alimentari e nei servizi, seppur in modo più contenuto.
L’incremento registrato a marzo riflette quindi un quadro ancora influenzato da fattori esterni, in particolare dall’andamento dei mercati energetici, che continuano a mostrare volatilità. Resta ora da capire se questa accelerazione rappresenti un fenomeno temporaneo o l’inizio di una nuova fase di risalita dei prezzi nei prossimi mesi.
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