A2A Energia, bonus fino a 60 euro in bolletta per il 2026 e 2027
di R.S.
Per il 2026, il bonus sarà riconosciuto automaticamente ai clienti già attivi oppure a coloro che attiveranno una nuova fornitura elettrica entro il 31 maggio
A2A Energia introduce uno sconto fino a 60 euro annui sulla bolletta elettrica, destinato ai clienti domestici residenti che rientrano in specifici requisiti di reddito.
L’iniziativa, prevista per il 2026 e il 2027, si inserisce nel quadro delle misure del decreto bollette e consiste in un contributo volontario che amplia la platea dei beneficiari, includendo anche chi resta escluso dai tradizionali bonus sociali.
Per il 2026, il bonus sarà riconosciuto automaticamente ai clienti già attivi oppure a coloro che attiveranno una nuova fornitura di energia elettrica entro il 31 maggio. Possono accedere all’agevolazione gli utenti con un ISEE fino a 25.000 euro, purché non usufruiscano già del bonus sociale previsto dalla normativa vigente.
L’obiettivo è offrire un sostegno concreto alle famiglie, alleggerendo i costi dell’energia in una fase ancora caratterizzata da rincari e incertezze nel settore.
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