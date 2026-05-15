Data Center e IA, cresce la sfida energetica dell’Italia digitale

Il boom dei Data Center sta trasformando l’Italia in uno dei fronti più delicati della transizione digitale. La diffusione dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud sta infatti facendo aumentare rapidamente consumi energetici, investimenti infrastrutturali e richieste di connessione.

Queste strutture, ormai centrali per l’economia digitale, sono diventate anche un banco di prova per la sostenibilità energetica del Paese. Da un lato cresce la necessità di potenziare reti e capacità produttiva, dall’altro entrano in gioco normative europee, autorizzazioni nazionali e vincoli ambientali che influenzano tempi e sviluppo dei progetti.

La partita riguarda non solo l’energia, ma anche la sovranità digitale: avere Data Center sul territorio significa infatti controllare dati, servizi strategici e capacità tecnologica in un mercato sempre più dominato dall’intelligenza artificiale.

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