Caro energia, Ue spinge su risparmio e smart working

Di fronte all’impennata dei prezzi energetici legata alle tensioni in Medio Oriente, la Commissione europea invita cittadini e Stati membri a ridurre i consumi e adottare comportamenti più sostenibili.

Il commissario all’energia, Dan Jørgensen, raccomanda meno uso dell’auto privata, più mezzi pubblici e ricorso allo smart working, avvertendo che lo shock sarà duraturo. Tra le misure anche l’aumento dei biocarburanti e l’uso più efficiente del carburante.

I Paesi Ue rassicurano sulla sicurezza delle forniture, ma puntano su rinnovabili, nucleare e aiuti di Stato per rafforzare la resilienza energetica. Resta il rischio di una nuova “austerità energetica”, con interventi per contenere domanda e prezzi ed evitare competizione tra Stati sulle scorte.

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