Energia, AIEL al governo: biomasse e incentivi contro il caro energia

Nel pieno della crisi energetica e delle tensioni sui prezzi, AIEL ha incontrato il ministro Gilberto Pichetto Fratin per portare all’attenzione del Governo alcune priorità strategiche per il settore.

Al centro del confronto il ruolo della filiera legno-energia e le principali leve di politica energetica, a partire dal PNIEC e dal sistema degli incentivi. L’associazione ha sottolineato la necessità di riconoscere pienamente le biomasse legnose, soprattutto nel comparto termico, come risorsa nazionale già disponibile e in grado di contribuire nell’immediato alla sicurezza energetica e alla riduzione della dipendenza dal gas.

Tra i temi chiave anche l’impatto sociale del caro energia: in Italia milioni di famiglie si trovano in condizioni di povertà energetica. Per questo AIEL propone di rendere strutturale l’IVA agevolata sul pellet, così da sostenere le fasce più vulnerabili.

Infine, focus sul rinnovo degli impianti: gran parte dei sistemi a biomassa è obsoleta e responsabile della maggioranza delle emissioni. Accelerare il ricambio tecnologico, anche attraverso strumenti come il Conto Termico, viene indicato come passaggio essenziale per migliorare l’efficienza e la qualità dell’aria.

L’obiettivo, conclude AIEL, è costruire un quadro normativo stabile che valorizzi la bioenergia come leva concreta per la transizione energetica, la competitività e la sostenibilità del Paese.

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