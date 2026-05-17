Energia, dallo spazio profondo arrivano particelle “impossibili”: potrebbero essere più pesanti del ferro
di R.S.
Si tratta di raggi cosmici potentissimi, milioni di volte più energetici delle particelle accelerate nei laboratori terrestri come il CERN
Alcuni dei raggi cosmici più energetici mai osservati potrebbero essere composti da nuclei atomici più pesanti del ferro. È quanto suggerisce un nuovo studio teorico pubblicato sulla rivista Physical Review Letters, che prova a spiegare l’origine di misteriose particelle capaci di attraversare l’universo con energie estreme.
Si tratta di raggi cosmici potentissimi, milioni di volte più energetici delle particelle accelerate nei laboratori terrestri come il CERN. Alcuni eventi osservati negli ultimi decenni, come la celebre “particella Oh-my-God” del 1991 o la più recente “Amaterasu”, rilevata nel 2021 negli Stati Uniti, continuano infatti a sfidare le conoscenze della fisica moderna.
Secondo i ricercatori, questi raggi cosmici potrebbero essere costituiti da nuclei ultrapesanti capaci di perdere energia molto più lentamente rispetto ai protoni o agli elementi più leggeri durante il viaggio nello spazio intergalattico. Questa caratteristica consentirebbe loro di raggiungere la Terra mantenendo livelli energetici eccezionali.
Gli studiosi ritengono che tali particelle possano nascere da alcuni dei fenomeni più violenti dell’universo, come la collisione tra stelle di neutroni, il collasso di stelle massicce o la formazione di buchi neri. Eventi estremi che producono anche onde gravitazionali e lampi di raggi gamma.
La ricerca potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio l’origine dei raggi cosmici ad altissima energia e a identificare le sorgenti cosmiche responsabili di queste particelle “estreme”, che ancora oggi rappresentano uno dei grandi misteri dell’astrofisica moderna.
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