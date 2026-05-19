Energia, allarme IEA: “Le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente”

Le scorte mondiali di petrolio stanno diminuendo “molto rapidamente” a causa delle continue interruzioni delle forniture nel Golfo legate alla guerra in Medio Oriente. A lanciare l’allarme è International Energy Agency attraverso il suo direttore Fatih Birol, che ha evidenziato il rischio crescente di tensioni sul mercato energetico in vista dell’estate.

Parlando a Parigi durante la riunione dei ministri delle Finanze del G7, Birol ha spiegato che le riserve commerciali stanno calando rapidamente nonostante il massiccio ricorso alle scorte strategiche da parte dei governi. “Abbiamo ancora diverse settimane, ma questa situazione non durerà per sempre”, ha dichiarato.

Secondo il Financial Times, cresce intanto la preoccupazione per possibili carenze di carburante per aerei nel pieno della stagione estiva dei viaggi nell’emisfero nord. Diverse compagnie aeree hanno già segnalato il rischio di difficoltà negli approvvigionamenti qualora le tensioni geopolitiche dovessero proseguire.

L’Iea ha coordinato il rilascio di 426 milioni di barili dalle riserve di emergenza dei suoi 32 Paesi membri. Di questi, circa 164 milioni di barili sono già stati immessi sul mercato per contenere l’impatto delle interruzioni delle forniture e cercare di stabilizzare i prezzi dell’energia.

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