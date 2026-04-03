Carburanti, Federlogistica: “Bene la proroga, ma serve una riforma strutturale”
di R.S.
Presidente Falteri: “Più dell’incremento di prezzo, è l’incertezza che può creare danni permanenti all’intero comparto”
Il decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 1° maggio rappresenta solo un sollievo temporaneo per il settore della logistica. A sottolinearlo è Federlogistica, che chiede interventi più incisivi e duraturi.
Secondo il presidente Davide Falteri, il vero problema non è tanto l’aumento dei prezzi quanto la loro instabilità: “Più dell’incremento di prezzo, è l’incertezza che può creare danni permanenti all’intero comparto”, con ripercussioni su tutta l’economia.
La proroga delle accise viene quindi definita una misura utile ma limitata: “È un intervento tampone, efficace nell’immediato, ma non risolutivo”. Per le imprese, infatti, l’imprevedibilità dei costi rende difficile pianificare investimenti e garantire continuità operativa.
Da qui la richiesta di un cambio di passo: “Serve un intervento strutturale sul mercato dei carburanti”, anche attraverso meccanismi automatici di adeguamento dei prezzi (fuel surcharge) per stabilizzare i rapporti tra operatori e clienti.
Il rischio, avverte Falteri, è quello di proseguire con soluzioni emergenziali: “Una catena di misure tampone può danneggiare in modo permanente il sistema della logistica”, frenando investimenti e ripresa nel lungo periodo.
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