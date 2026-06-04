Energia, lieve rialzo del gas a maggio: Arera fissa il prezzo a 46,89 euro/MWh, bollette in aumento dello 0,9%

ARERA ha comunicato che a maggio 2026 il prezzo della materia prima gas per i clienti serviti nel Servizio di tutela della vulnerabilità è salito a 46,89 euro/MWh, registrando un incremento dello 0,9% rispetto ad aprile. La componente destinata a coprire i costi di approvvigionamento (CMEM,m) si attesta così a 13,03 euro/GJ, pari a circa 0,50 euro/Smc.

Dopo il netto calo osservato ad aprile, le quotazioni all'ingrosso del PSV day ahead sono rimaste sostanzialmente stabili, determinando un impatto limitato sulla spesa delle famiglie. Secondo ARERA, l'aumento complessivo della bolletta per l'utente tipo resta contenuto.

Per l'Unione Nazionale Consumatori, il lieve rialzo non rappresenta un elemento di particolare preoccupazione. Il vicepresidente Marco Vignola sottolinea come la conclusione della stagione termica e il calo della domanda abbiano contribuito a contenere i rincari. L'associazione richiama però l'attenzione sul comparto elettrico, che nei mesi estivi potrebbe registrare maggiori pressioni sui prezzi, chiedendo al Governo interventi tempestivi, tra cui il rinnovo degli sconti sui carburanti e l'azzeramento degli oneri di sistema sull'energia elettrica.

Secondo le stime del Codacons, le nuove tariffe determineranno per gli utenti vulnerabili un aggravio medio di circa 12 euro all'anno rispetto ai livelli di aprile, portando la spesa annua media a 1.343,6 euro per nucleo familiare. L'associazione evidenzia inoltre che i prezzi del gas nel mercato regolato risultano ancora superiori dell'11,2% rispetto al periodo precedente alle tensioni geopolitiche che hanno interessato l'Iran.

Anche Assoutenti ritiene che l'aumento deciso da ARERA non avrà effetti significativi sui bilanci familiari, considerando i bassi consumi tipici della stagione estiva. Il presidente Gabriele Melluso chiede tuttavia misure strutturali per ridurre il peso fiscale sulle bollette, tra cui la riduzione dell'IVA sul gas al 10%, oltre a una revisione dei meccanismi di formazione del prezzo dell'energia e al disaccoppiamento tra i mercati dell'elettricità e del gas.

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