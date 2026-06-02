Amazon lancia “Destinazione Sud”: rinnovabili, formazione e sostegno alle Pmi

Amazon ha presentato il piano “Destinazione Sud”, una strategia di investimento che integra sostenibilità ambientale, sviluppo economico e formazione digitale. L’iniziativa si articola su tre direttrici principali: la realizzazione di parchi solari in Sicilia, il sostegno alle Pmi che utilizzano la piattaforma e un programma di formazione su digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Sul fronte energetico, il progetto prevede la costruzione di sette impianti solari sul territorio siciliano, nell’ambito del percorso di decarbonizzazione delle attività della multinazionale e di maggiore autonomia energetica delle infrastrutture logistiche.

Incentivi alle imprese e formazione digitale - Il piano include anche un bonus di 500 euro destinato alle piccole e medie imprese che iniziano a vendere su Amazon, con l’obiettivo di favorire l’ingresso di nuovi operatori del Sud Italia nel commercio digitale.

Accanto agli incentivi economici, è previsto un programma formativo dedicato alla trasformazione digitale delle imprese, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e agli strumenti per la crescita dell’e-commerce.

Investimenti e impatto sul territorio - Amazon sottolinea che, dal suo arrivo in Italia, ha investito oltre 2 miliardi di euro nel Mezzogiorno, creando più di 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e generando un impatto economico stimato superiore a 1,5 miliardi di euro.

Il piano si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della presenza dell’azienda nel Sud Italia, con particolare attenzione allo sviluppo delle infrastrutture e alla crescita delle imprese locali.

Evento a Palermo - Nell’ambito dell’iniziativa, Amazon organizzerà anche il “Prime Day Festival”, in programma dal 19 al 21 giugno al Foro Italico di Palermo. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, sarà dedicato alle offerte Prime e alle eccellenze delle Pmi siciliane presenti sulla piattaforma.

Un’occasione, secondo l’azienda, per valorizzare il tessuto imprenditoriale locale e rafforzare il legame tra digitale, consumatori e territorio.

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