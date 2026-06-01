Il paradosso delle rinnovabili: sempre più energia pulita, ma spesso non si riesce a utilizzarla

Le fonti rinnovabili hanno raggiunto nel 2025 un traguardo storico, superando il carbone e diventando la principale fonte di produzione elettrica a livello globale. Un risultato ottenuto grazie alla forte crescita di solare ed eolico, favorita dal calo dei costi delle tecnologie, dagli incentivi pubblici e dalla spinta verso l'indipendenza energetica accelerata dalla crisi del gas del 2022.

Questo successo, però, sta facendo emergere una nuova sfida per il sistema energetico europeo: l'eccesso di produzione nelle ore in cui la domanda di elettricità è più bassa.

Il fenomeno, noto come "over generation", si verifica soprattutto nelle giornate molto soleggiate. Nelle ore centrali del giorno gli impianti fotovoltaici producono grandi quantità di energia che spesso superano la capacità della rete di trasportarla o il fabbisogno effettivo di consumatori e imprese.

Quando accade, i prezzi dell'elettricità possono addirittura scendere sotto lo zero e i gestori sono costretti a ridurre o interrompere temporaneamente la produzione di alcuni impianti. Una pratica chiamata "curtailment", che consiste nel tagliare energia già disponibile perché il sistema non è in grado di assorbirla.

Secondo le stime citate dagli esperti del settore, l'energia rinnovabile che oggi viene sprecata in Europa raggiunge volumi paragonabili ai consumi annuali di una grande metropoli come Londra.

La soluzione non passa attraverso una minore produzione di energia pulita, ma attraverso una maggiore flessibilità del sistema. Accumuli, batterie, reti più moderne e una gestione intelligente dei consumi saranno sempre più determinanti per spostare la domanda nelle ore di maggiore produzione. Anche i consumatori domestici potranno avere un ruolo importante, programmando attività ad alto consumo energetico — come la ricarica delle auto elettriche o l'utilizzo di elettrodomestici energivori — nelle fasce orarie in cui il sole produce più elettricità.

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