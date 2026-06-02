Energia, Ue verso flessibilità sugli investimenti: aiuti limitati e temporanei

La Commissione europea sarebbe orientata a concedere una certa flessibilità sulle spese energetiche, ma esclusivamente sugli investimenti e non sugli aiuti diretti. L’ipotesi è allo studio in vista del pacchetto di primavera del Semestre europeo.

La misura potrebbe rientrare nella clausola di salvaguardia già attiva per la difesa, ampliandone l’uso anche agli investimenti per la transizione energetica e per il contrasto al caro-bollette.

Resta invece incerta l’eventuale creazione di nuove linee di credito o la riprogrammazione dei fondi europei esistenti.

Bruxelles ribadisce comunque che gli interventi dovranno essere “temporanei e mirati”, puntando su soluzioni strutturali e non su sussidi alla domanda.

Per l’Italia resta confermata la procedura per deficit eccessivo, mentre la Commissione continuerà a monitorare il rispetto dei percorsi di spesa pubblica, senza automatismi ma con verifiche caso per caso.

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