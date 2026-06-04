Capacity Market 2028, asta verso il rinvio dopo l’estate: cresce l’incertezza sugli accumuli
di R.S.
Le stesse tempistiche previste dal meccanismo sembrano confermare questa prospettiva
L’asta del Capacity Market per l’anno di consegna 2028 potrebbe slittare oltre la pausa estiva, allontanandosi dal calendario inizialmente ipotizzato dal settore. Sebbene non sia ancora arrivata una comunicazione ufficiale, le indicazioni raccolte tra gli operatori convergono verso un rinvio della procedura ai mesi successivi all’estate.
Le stesse tempistiche previste dal meccanismo sembrano confermare questa prospettiva: una volta pubblicato l’avviso da parte di Terna, infatti, devono trascorrere almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’asta. Considerando il calendario attuale, ciò porterebbe la procedura ai primi di agosto, un periodo in cui il mercato della capacità non ha mai tenuto sessioni d’asta.
Oltre alle questioni organizzative, nel comparto cresce la preoccupazione per gli effetti che l’esito della procedura potrebbe avere sul mercato degli accumuli energetici e, in particolare, sul futuro funzionamento del Macse (Mercato a termine degli stoccaggi elettrici).
Il possibile rinvio dell’asta e le incertezze legate alla partecipazione degli accumuli alimentano quindi l’attesa degli operatori, chiamati a programmare investimenti strategici in una fase cruciale per l’evoluzione del sistema elettrico e della sicurezza energetica nazionale.
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