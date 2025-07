Energia, J.P. Morgan AM: "Nessun rischio imminente per i prezzi di petrolio e gas in Europa"

Nessuna spirale fuori controllo nei prezzi dell’energia, ma permane una cauta vigilanza, soprattutto sul fronte del gas. È questo, in sintesi, il messaggio di Maria Paola Toschi, global market strategist di J.P. Morgan Asset Management, intervenuta durante la presentazione dell’outlook per il secondo semestre 2025, intitolato "Fondamenta stabili per un mondo instabile".

Parlando del petrolio, Toschi ha sottolineato come al momento non si registrino particolari pressioni al rialzo: «Non stiamo osservando spirali di crescita dei prezzi – ha spiegato – e sicuramente l'aspettativa di una minore domanda gioca un ruolo importante». Diverso, invece, lo scenario per il gas, che viene definito «la componente più delicata», soprattutto per la sua connessione con i rischi geopolitici, in particolare a Est. Tuttavia, anche in questo caso, il rischio rimane difficile da quantificare con precisione.

Guardando più in generale alla situazione energetica dell’Unione Europea, l’analista ha ricordato come il continente si dimostri «sempre particolarmente sensibile per via della sua dipendenza dai mercati internazionali». Nonostante ciò, Toschi rassicura: «Al momento non c'è un rischio particolare per l'Europa dal punto di vista energetico».

L’intervento si inserisce in un contesto di forte attenzione globale alla stabilità dei mercati energetici, in un mondo segnato da incertezze politiche ed economiche. Secondo J.P. Morgan AM, la parola d’ordine per affrontare i prossimi mesi resta quindi “prudenza”, senza però cedere al pessimismo.

